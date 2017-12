SAPO MILIMÉTRICO

Essa imagem foi feita no planeta Terra mesmo, mas também parece ser de outro mundo, como as dos posts anteriores … É do menor vertebrado já descoberto: um sapinho da Nova Guiné, que não passa de 8 milímetros de corpo. A nova espécie foi batizada de Paedophryne amauensis, em homenagem à vila de Amau, na qual foi descoberta.

A novidade está descrita em um artigo científico na revista PLoS One, assinado por uma equipe de pesquisadores liderada por Christopher Austin, da Louisiana State University.

A natureza é mesmo incrível! Imagine só!