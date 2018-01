Recomendo muito a coluna do Fernando Reinach hoje no Estadão. Para aqueles sensíveis o suficiente para perceber e admirar as pequenas maravilhas da natureza que se escondem à nossa volta: A taturana e a parede

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.