Sobre neurociências em Natal 9

Nicolelis mostra que é possível interligar cérebros de animais

Herton Escobar / O Estado de S. Paulo

Um estudo publicado ontem pelo neurocientista brasileiro Miguel Nicolelis, da Universidade Duke, mostra que é possível conectar eletronicamente os cérebros de dois animais e transmitir informações de um para outro. O trabalho, publicado na revista Scientific Reports, inaugura uma nova linha de pesquisa batizada por Nicolelis de interface cérebro-cérebro (ICC); uma variante da interface cérebro-máquina (ICM), em que comandos elétricos do cérebro são usados para mover aparatos robóticos.

O artigo, submetido à revista em dezembro, sinaliza uma retomada da publicação de trabalhos pelo Instituto Internacional de Neurociências de Natal Edmond e Lily Safra (IINN-ELS), interrompida há mais de um ano e meio por um “racha” entre Nicolelis e um grupo de pesquisadores que abandonou a instituição. Um dos co-autores é Carolina Kunicki, aluna de pós-doutorado no IINN-ELS. Segundo as informações contidas no estudo, ela participou da condução de experimentos em Natal, enquanto que Nicolelis e outros autores da Duke desenharam os experimentos, analisaram os dados e escreveram o trabalho.

O estudo foi feito com recursos do CNPq para o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia – Interface Cérebro-Máquina (INCT-Incemaq), da Finep e da Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio Grande do Norte (Fapern), além de fontes nos Estados Unidos e em Portugal.

O trabalho descreve uma sequência de experimentos em que ratos foram treinados para realizar tarefas envolvendo estímulos visuais e táteis, como o acionamento de alavancas para obter água quando uma luz acende. A atividade cerebral relacionada a essas tarefas foi captada por meio de eletrodos implantados no cérebro dos animais, decodificada e transferida eletronicamente em tempo real para o cérebro de outros ratos que, com isso, “aprenderam” a realizar as mesmas tarefas com um grau semelhante de sucesso.

Os primeiros ratos foram denominados “codificadores” e os segundos, “decodificadores”. Informações também foram enviadas de volta dos decodificadores para os codificadores, de modo que um aprendia continuamente com os erros e acertos do outro nas tarefas, segundo o trabalho. Um vídeo dos experimentos pode ser visto neste link.

“Essas experiências mostraram que nós estabelecemos uma ligação de comunicação direta e sofisticada entre cérebros e que o cérebro decodificador funciona como um dispositivo de reconhecimento padrão. Então, basicamente, estamos criando uma espécie de computador orgânico”, afirma Nicolelis, em um

divulgado pela Associação Alberto Santos Dumont para Apoio à Pesquisa (Aasdap), que administra o IINN-ELS.

Os experimentos pioneiros foram desenvolvidos e realizados na Duke, que aprovou os protocolos de experimentação animal usados no trabalho. Como uma demonstração adicional da técnica, a experiência foi repetida com a transmissão de dados a longa distância, via internet, entre ratos codificadores no IINN-ELS e ratos decodificadores na Duke.

“Demonstramos que um par de ratos pode cooperar por meio de uma interface cérebro-cérebro para alcançar um objetivo comportamental comum”, escrevem os autores na Scientific Reports.

A revista digital, lançada em 2011, é uma das mais de 80 publicadas pelo grupo Nature. Em uma reportagem publicada no site do próprio grupo ontem, especialistas americanos questionaram o propósito e a metodologia do trabalho. Um deles chegou a dizer que o experimento lembrava um “roteiro pobre de ficção científica hollywoodiana”.