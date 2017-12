Sobrevoando a superfície de Marte

Mesmo com todas as conquistas da exploração espacial nos últimos 50 anos, o homem ainda está muito longe de enviar uma missão tripulada a Marte. Pode ser que chegue lá um dia, mas certamente não ainda nesta geração.

Para aqueles que não estarão vivos para ver esse dia, e que como Douglas Quaid, o personagem de Arnold Schwarzenegger no filme Total Recall (O Vingador do Futuro, de 1990), sonham em conhecer o Planeta Vermelho, vale como prêmio de consolação assistir a esse vídeo da Agência Espacial Europeia (ESA), que fornece um “passeio de helicóptero” sobre a superfície marciana.

As imagens são virtuais, construídas em computador, porém reais, no sentido de que são baseadas em dados de mapeamento topográfico captados ao longo de dez anos pela sonda Mars Express, que orbita o planeta desde dezembro de 2003. Ou seja: você estará vendo a superfície de Marte como ela realmente é, com suas montanhas, vulcões, cânions, crostas de gelo polar e planícies cravejadas de crateras, deixadas pelo impacto de incontáveis meteoros, milhões de anos atrás. Imagine só!

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Link para o vídeo: http://spaceinvideos.esa.int/Videos/2013/10/Mars_showcase