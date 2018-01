TEMPORADA DE CAÇA

Para completar a cobertura do peixe-leão no Caribe, aqui vai mais um vídeo que fiz durante um mergulho com o gerente do Parque Nacional Marinho de Bonaire, Ramón de León, no recife de NuKove, onde foi encontrado o primeiro peixe-leão da ilha, em outubro de 2009 (leia a reportagem completa neste link).

Já esta outra reportagem conta como a caça ao peixe-leão se tornou uma mistura de esporte com atração turística e compromisso ambiental na ilha. Muita gente não gosta de ver o peixe ser morto, mas infelizmente a caça é a única maneira de controlar (ainda que minimamente) suas populações e, quem sabe, minimizar os impactos da invasão sobre o ecossistema nativo.

