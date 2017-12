TERAPIAS EXPERIMENTAIS

Gostaria de reproduzir abaixo um email que recebi do Felipe Ramos, um jovem brasileiro que está passando por um tratamento experimental com células-tronco na China. Eu conheci o Felipe alguns meses atrás, por telefone, quando o entrevistei para uma reportagem que estava escrevendo sobre esse assunto para o Estadão. Ele sofreu um acidente de carro em 2007 que o deixou paralisado da barriga para baixo, e acredita que essa terapia chinesa é a única esperança de recuperar seus movimentos.

Falar sobre esse tipo de terapia é muito complicado emocionalmente. Tem muita gente dizendo que funciona, que ficou melhor, mas não há nenhuma comprovação científica de que as supostas células-tronco que são injetadas nos pacientes realmente têm algum efeito terapêutico. Talvez até tenham, mas não há como saber, pois os procedimentos não são controlados, supervisionados nem reportados de acordo com os protocolos científicos tradicionais. Sabemos de alguns casos que parecem ter dado certo, noticiados como “milagres” na internet, mas praticamente nada sobre todos os outros casos que não deram em nada — ou que podem até ter trazido algum efeito colateral.

Enfim, há uma série de ressalvas que precisam ser feitas, mas que não cabem todas aqui nesse espaço. Publico esse email do Felipe (que ele me autorizou a divulgar) apenas como uma reflexão. Será que vale a pena, e é seguro, submeter-se a um procedimento experimental como esse? Não critico de maneira alguma a iniciativa dos pacientes que buscam essa opção. Se eu estivesse numa cadeira de rodas, acho que também buscaria todas as alternativas possíveis para me curar — com ou sem comprovação científica. Ao mesmo tempo, porém, me preocupa ver o caso de famílias que vendem tudo (ou o pouco) que têm para viajar para a China ou algum outro lugar distante do mundo e pagar por um tratamento sem eficiência comprovada. Sem falar no custo emocional, que também é altíssimo.

Torço para que o tratamento do Felipe dê certo, e que os médicos chineses que o estão operando um dia publiquem os resultados de seus experimentos de uma forma transparente, de modo que possam ser analisados pela comunidade científica internacional e, quem sabe, reproduzidos em outros lugares do mundo, para o benefício de todos.

Abaixo, o email do Felipe:

Ola!!!!!

Tudo bem por ai???

Por aqui ta tudo otimo!!

Algumas noticias minhas:

Hj foram colhidas celulas do nariz e da coluna, na coluna foi uma puncao… Acho q agora esta perto de comecar o tratamento… acho que so falta a retirado de celulas da bacia…. chega de exames… nao aguento mais agulhas…. ja chega a eletroneuromiografia q fiz…. e vou ter que repetir apos a cirurgia… Vamos levar os exames embora para algum medico dai ver… Ja que aqui ninguem conta nada para a gente….

Hj fiz uma terapia aqui bem legal… tomei varios tapas na cabeca e pelo corpo como se fosse para estimular… Amanha comeca a acumputura… Tenho feito fisio aqui todos os dias… faz bicicletinha, fica de pe com a tabua ortostatica, aperta bolinhas e exercicios passivos de membros inferiores…

Entao…. Nao sabemos ao certo a data da cirurgia… sabermos q provavelmente sera na proxima semana.. acompanhada de suas puncoes…. Mando noticias….

Muito obrigado a todos que ajudaram neste tratamento mesmo que em oracoes e pensamentos positivos!!!!

Bjos