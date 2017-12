THE EAGLE SHALL LAND NO MORE

FOTO NASA: Buzz Aldrin on the moon … see you later dude!

Dentro das discussões sobre o Orçamento dos Estados Unidos, um número me impressionou ….

Sabem quanto é o orçamento proposto da Nasa para 2010? (só da Nasa!) A cifra começa em US$ 18 bilhões. Eu repito: US$ 18 BILHÕES de DÓLARES, com previsão de chegar a US$ 21 bilhões em 2015.

Sabem qual é o orçamento previsto do nosso Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) para 2010? (do MCT inteiro, para financiar todas as áreas da ciência no Brasil inteiro!) Algo em torno de R$ 7,6 bilhões, incluindo emendas parlamentares. Pelo câmbio atual, isso equivale a US$ 4,1 bilhões – ou seja, cerca de quatro vezes menos do que o orçamento da Nasa.

No ano passado, o MCT teve à sua disposição ainda menos: R$ 4,5 bilhões, segundo me informou a assessoria de imprensa do ministério.

Humilhante não é?

Meu objetivo aqui não é criticar o MCT, de maneira alguma, mas mostrar como são insanamente ricos os americanos. E olha que estamos falando de exploração espacial, não de curar doenças nem nada desse tipo …

A grande novidade no orçamento da Nasa é que o mestre Obama mandou cancelar essa história meio utópica de mandar astronautas de volta para a Lua, proposta em 2003 pelo famigerado ex-presidente George W. Bush, após o acidente com o ônibus espacial Columbia, numa tentativa ridícula de se comparar ao idolatrado JFK.

Voltar à Lua certamente seria muito divertido e muitas tecnologias importantes seriam desenvolvidas nesse processo … mas será que valeria todo o dinheiro que seria gasto com isso? Será que esse dinheirão não seria melhor aproveitado em outros projetos?

A ideia do Bush era criar uma base na Lua, que serviria de base logística e de treinamento para um futura missão tripulada a Marte. Mais uma vez, é uma ideia tentadora … longe de mim criticar qualquer tipo de aventura científico-exploratória no espaço. (acho que já ficou óbvio nesse blog que sou fascinado pelo universo)

O pessoal da Nasa adora dizer que precisamos ser capazes de povoar outros planetas, para quando os recursos da Terra se esgotarem, ou para quando o Sol se expandir e incinerar a Terra daqui uns 4 bilhões de anos, ou qualquer coisa desse tipo…. Mas confesso que acho isso um baita balela. História pra boi dormir, como diríamos no Brasil. Tudo bem que isso não é um argumento sério (eu acho), é só papo de sonhador, desejo de explorador, mas a verdade é que antes de pensarmos em povoar outros planetas precisamos aprender a viver no nosso sem destruí-lo. Caso contrário, não vamos durar nem mais 400 anos, muito menos 4 bilhões…. Imagine só!

Abraços a todos.