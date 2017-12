GALINHOSSAURUS REX

Prestem atenção nessas duas imagens acima….. Qualquer semelhança não é mera coincidência.

A primeira é o desenho científico de uma nova espécie de dinossauro (apelidado de “mini T. rex”) que foi descrita na última edição da revista Science. A grande novidade é que esse bicho era igualzinho a um Tyrannosaurus rex, só que muito menor (não tinha nem 3 metros de comprimento), e viveu milhões de anos antes dele, o que mostra que não era preciso ser grande para ser um tiranossaurídeo com cabeça grande, dentes afiados, bracinhos pequenos e pernas grossas.

A segunda é a foto de um galo cantando. Só isso.

O que uma coisa tem a ver com a outra? Bem, eu diria que um é a cara do outro. Notaram como o dinossauro tem um quê de galinha e a galinha tem um quê de dinossauro?

A razão para isso é que as aves (incluindo as galinhas, que não voam, mas são aves) são descendentes diretas dos dinossauros. Aliás, há quem diga que elas SÃO dinossauros…. só mudaram de cara e de nome um pouquinho nos últimos milhões de anos.

Assim como a Dani Suzuki olhou para a mão de um macaquinho na Amazônia e ficou impressionada como ela “parecia de gente” (veja meu post do dia 3/9, abaixo), basta olhar com um pouco mais de atenção para as aves para perceber que elas e os dinossauros têm muito em comum também.

Os cientistas se baseiam em um monte de detalhes técnicos para afirmar isso, mas eu usarei um exemplo mais leigo e direto, com a ajuda de um terceira foto (caso a do galo já não tenha sido convincente o suficiente). Só que essa eu não consegui copiar, por questões de copyright, mas ela pode ser vista nesse link da National Geographic.

Ela mostra as patas de uma ave da Amazônia chamada mutum-poranga. Agora me fale: parecem ou não parecem as garras de um lagarto? Talvez até de um ex-dinossauro? Reparem na textura da pele, nas garras…. Parece um réptil, mas é uma ave. Imagine só!

Todo mundo já ouviu falar que os dinossauros foram extintos 65 milhões de anos atrás, provavelmente por causa de um grande meteoro que caiu na Terra e enlouqueceu o clima do planeta. Isso é QUASE verdade. Na verdade, uma linhagem de dinossauros sobreviveu ao cataclisma, e se transformou nas aves modernas.

Pense nisso a próxima vez que comer um franguinho assado no almoço.