TUBARÃO HÍBRIDO

Pesquisadores da Universidade de Queensland, na Austrália, anunciaram a descoberta de tubarões híbridos (como o da foto acima), nascidos do cruzamento de duas espécies parecidas, porém diferentes, de tubarões-galha-preta. A história, divulgada pelo The Christian Science Monitor, me fez lembrar de um post que escrevi em 2010 sobre animais híbridos, chamado Mistureba Genética.

O galha-preta-australiano costuma viver em águas mais quentes no norte da Austrália, enquanto que o galha-preta-comum vive em águas mais frias no sudeste do país. Os cientistas especulam que o aquecimento dos oceanos (associado ao aquecimento global) pode estar colocando as espécies mais próximas uma da outra, favorecendo a formação de híbridos … mas talvez não seja preciso uma teoria tão elaborada. Talvez esses híbridos sempre estiveram por aí, só que só os detectamos agora porque algúem se deu ao trabalho de fazer um estudo genético sobre eles. De qualquer forma, é interessante. Mais uma amostra da dificuldade científica de definir limites entre espécies. (E mais uma boa desculpa para colocar uma foto de tubarão no blog.)

Neste link do The Christian Science Monitor é possível ver várias fotos de outros animais híbridos: Hybrid Animals.

Abraços a todos.