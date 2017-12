Planeta Estadão destaca a história do Inpe

O Inpe é responsável pelo desenvolvimento de satélites, monitoramento do desmate e das queimadas na Amazônia, e pela previsão do tempo. E ainda: saiba mais sobre monitoramento de animais com novas tecnologias. Confira os temas ambientais da semana no Planeta Estadão, com Paulina Chamorro. Clique na imagem para ouvir: