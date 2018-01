Piscina aquecida e sustentável

Por Gustavo Bonfiglioli – Especial para o Planeta

O Sesc Belenzinho, na zona Leste de São Paulo, é o primeiro do país a utilizar coletores solares para o aquecimento de piscinas. O sistema foi inaugurado no início de dezembro. São 1.515m² de paineis, capazes de gerar cerca de 551.600 kWh por ano, energia necessária para aquecer a água de duas piscinas, que possuem capacidade total de 1,3 milhões de litros.

“Acredito que seja um dos maiores sistemas de aquecimento solar para piscinas da América Latina”, afirma Rafael Littieri da Silva, diretor comercial da E2Solar, empresa que instalou os equipamentos. A escolha pela energia limpa pode fazer com que as piscinas evitem a emissão de 46,6 toneladas de CO2 em um ano, que seriam decorrentes da demanda por energia elétrica. As outras quatro piscinas do Sesc Belenzinho são aquecidas a gás.

Littieri explica que os paineis de aquecimento de piscinas são diferentes dos que são utilizados para chuveiros. “Os coletores para piscinas precisam manter uma temperatura de conforto entre 27 e 29ºC, bem menor do que a da água do banho, que chega a 40ºC. Eles também são mais eficientes na captação de radiação. Dessa forma, garante-se mais o aquecimento e não se faz necessário um backup”, explica, se referindo às situações em que se precisa utilizar a energia elétrica para garantir o aquecimento em dias nublados, sem incidência solar.

O custo é alto, mas, segundo Littieri, a economia de energia pode trazer retorno sobre o investimento em até quatro anos.