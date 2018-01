A biodiversidade em São Paulo

Nos dias 09 e 10 de novembro acontece o II Encontro Paulista de Biodiversidade. O evento vai reunir pesquisadores, representantes de governo e da sociedade para discutir os potenciais impactos da mudança climática na biodiversidade no Estado de São Paulo, a situação atual e as perspectivas futuras da Convenção sobre Diversidade Biológica – CDB, a economia e conservação da biodiversidade e também o problema das invasões biológicas. O encontro é promovido pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SMA).

No total, são quatro mesas temáticas com três palestrantes cada. Bráulio Ferreira de Souza Dias, secretário de biodiversidade e florestas do Ministério do Meio Ambiente, Sérgio Zalba, da Universidad Del Sur, na Argentina, Diogo Rossi, representante da The Nature Conservancy – TNC e Helena Pavese, coordenadora do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente – PNUMA, são alguns dos participantes do encontro. Informações no site da SMA.