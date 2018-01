Comunidades de todo o Brasil expõem neste final de semana – 4 e 5 de dezembro – maquetes feitas com tijolinhos lego e material reciclável no Colégio Santa Cruz, em São Paulo. O evento é a mostra anual do projeto Bloco a Bloco, promovido pelo instituto de mesmo nome, criado pela Lego Education – um braço da fabricante de brinquedos.

São 38 maquetes feitas com material reciclável e kits lego – não apenas os tijolinhos, mas motores, interfaces programáveis e elementos de robótica – que representam as soluções criativas pensadas durante o ano por crianças de 40 comunidades, com base no tema “As cidades que queremos utilizando racionalmente os recursos energéticos”.

Além dos kits lego, as comunidades receberam também câmeras de filmagem e capacitação para executar animações com a técnica stop motion. O resultado será mostrado junto com as maquetes e os melhores filmes receberão premiações.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Uma ideia que aparece em um dos trabalhos é a do “fogão solar”. O conceito veio do Nordeste, onde o fogão solar já existe e é feito com uma caixa de papelão e uma chapa de metal coberta por uma placa de vidro forrado com alumínio. A chapa de metal ajuda a reter o calor e o vidro, a passá-lo para a caixa de papelão. Dentro da caixa, é possível colocar qualquer alimento e cozinhá-lo normalmente.

Outro trabalho destaca a chamada “passagem iluminada”, que já existe nos metrôs do Japão. Uma placa de cerâmica é colocada sob o chão nas ruas, sendo estimulada pela pressão dos carros e das pessoas que passam pelo trecho. Através de ferramentas de nanotecnologia, essa pressão é convertida em energia que alimenta a iluminação da publicidade, das placas e dos semáforos das ruas.

“Esse projeto acontece desde 2008 e funcionou como um projeto piloto para a Lego Education. As crianças são estimuladas a pensar soluções para os problemas de suas comunidades: a ver o local onde moram com os olhos do futuro, mas de um futuro melhor”, afirma Mary Anne Ribeiro, CEO da ZOOM, a distribuidora da empresa no Brasil. “Esta ano, foram doados 320 mil itens entre tijolinhos, motores, ferramentas de robótica e câmeras.”

Bom programa para fazer com as crianças. Confira horário e local:

II Encontro Bloco a Bloco

4 e 5 de dezembro de 2010

Colégio Santa Cruz – Rua Arruda Botelho, Portaria 5 – Alto de Pinheiros – São Paulo/SP

Das 10h às 16h

Grátis