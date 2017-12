Aldo e Vaccarezza chegam para reunião de líderes

O líder do governo, Cândido Vaccarezza (PT-SP), o relator do projeto do novo Código Florestal, Aldo Rebelo (PCdoB-SP), chegaram há pouco para a reunião de líderes partidários no gabinete da presidência da Câmara.

Os dois estiveram reunidos no Palácio do Planalto com o ministro de Relações Institucionais, Luis Sérgio, para buscar alternativas que viabilizem a votação do projeto na Câmara dos Deputados ainda hoje.

Os deputados não quiseram adiantar o que ficou decidido no Planalto. (Agência Brasil)