A Câmara acaba de aprovar o projeto do Código Florestal do relator Aldo Rebelo (PCdoB), por 410 votos a 63. Apenas as bancadas do PV e do PSOL foram integralmente contrárias ao texto de Aldo. Agora serão analisadas emendas ao projeto do relator, entre elas a 164, que transfere para Estados o poder de definir quais atividades poderão ser desenvolvidas em Áreas de Proteção Permanente (APPs) desmatadas.

