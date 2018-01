Contêiners viram loja nos Jardins

Vai ser inaugurada no próximo dia 25 de novembro em São Paulo a primeira loja do Brasil projetada com contêiners usados em navios. A nova filial da loja de decoração Decameron está sendo construída na Alameda Gabriel Monteiro da Silva, ponto badaladíssimo da capital paulista. Ao todo, seis contêiners foram usados, sendo que quatro apresentam 12m x 3m x 3m e os outros dois 3m x 3m x 3m. Içados por um caminhão, foram alinhados e, em seguida, empilhados para a constituição do pavimento superior.

“Esses objetos seriam descartados caso não tivessem esse novo fim. Um desperdício, pois é uma estrutura potente, com visual low tech e um espaço interno linear de proporções interessantíssimas. Sem contar, é claro, que demoraria séculos para serem biodegradados”, analisa o arquiteto Marcio Kogan, responsável pelo projeto.

O contêiners receberam uma pintura especial para não enferrujarem e foram soldados um ao outro para que se interligassem, formando um grande túnel. A estrutura metálica foi coberta com painel wall impermeabilizado por manta asfáltica, que atua como isolante térmico. “Essa é mais uma das soluções sustentáveis que existem no projeto. Se for necessário, há a possibilidade de se desmontar a estrutura metálica e retirar os containers para levá-los a uma próxima destinação”, analisa Kogan.