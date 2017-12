David Byrne, que usa bike como meio de locomoção, vem à Flip falar sobre ‘Diários de Bicicleta’

Por Thais Caramico

Após meses de negociação, o músico David Byrne, ex-vocalista do Talking Heads, confirmou ontem à noite a presença na 9ª Festa Literária Internacional de Paraty, que acontece entre 6 e 10 de julho.

Na entrevista coletiva desta manhã, em São Paulo, o curador da Flip 2011, Manuel da Costa Pinto, estava animado em apresentar no folder da programação do evento uma etiqueta colada de última hora para registrar que Byrne estará na mesa 16, nomeada de Tour dos Trópicos, às 11h45 do domingo (10).

Num tom provavelmente despojado, o artista vem para falar de música, fotografia, cinema e, principalmente, do seu livro Diários de Bicicleta e de tudo que vivenciou desde que adotou a magrela como principal forma de locomoção, nos anos 80. “Se a Flip tem romance, quadrinhos, ficção, literatura infantil, por que não discutir arquitetura, transporte público e sustentável e essa causa urbanística?”, disse o curador.

Ainda sobre o tema, estão confirmadas também a presença da arquiteta francesa Dominique Gauzin-Müller, que divide a mesa Zé Kleber, na quinta-feira (7), com a antropóloga e escritora Michèle Petit.

