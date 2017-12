O Caderno Planeta está entre os cinco mais votados no 1º GreenBest, prêmio voltado para iniciativas e consumo sustentáveis, na categoria Veículos de Informação.

O suplemento mensal do jornal O Estado de S. Paulo, que antes tinha o nome Vida & Sustentabilidade, inaugurou o novo formato editorial no início de 2010. Hoje, além da publicação mensal e de uma seção diária no caderno Vida do Estadão, a cobertura de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Estado conta com o site do Planeta, este blog e uma conta no Twitter, @planeta_estadao, com mais de 900 seguidores.

Ajude o Planeta a vencer esse desafio: clique aqui e vote no seu caderno perferido! O Planeta agradece