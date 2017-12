Ex-ministros do ambiente estão reunidos com Dilma

Oito ex-ministros de Meio Ambiente estão reunidos com a presidenta Dilma Rousseff, no Palácio do Planalto, para entregar uma carta em que pedem o adiamento da votação do texto que reforma o Código Florestal e contestam pontos considerados críticos.

Entre eles estão Marina Silva (PV-AC), Carlos Minc, ambos ex-ministros do governo de Luiz Inácio Lula da Silva, e Rubens Ricúpero, ex-ministro no governo do ex-presidente Itamar Franco.

Acompanhe a polêmica:

