Fotografe as matas ciliares

Abrem nesta sexta-feira, dia 08.07, as inscrições para o concurso de fotografias “Matas Ciliares através de um Click”, que irá premiar as melhores fotos feitas de matas ciliares no Brasil.A premiação será dividia em duas categorias: fotos tiradas de rios das bacias Piracicaba-Capivari-Jundiaí (PCJ), e fotos das demais regiões. As melhores fotos de cada categoria serão premiadas com uma câmera fotográfica profissional modelo Nikon D3100 e uma viagem para Bonito (MS) com acompanhante. Os segundos colocados levam câmeras fotográficas profissionais Sony Alpha 290, enquanto os terceiros recebem uma câmera Sony Cyber-shot T99. Além disso, as 80 melhores fotografias (40 de cada categoria) serão apresentadas em uma exposição entre os dias 21 e 30 de outubro de 2011, no Armazém XIV, no Engenho Central, em Piracicaba (SP).

Os interessados devem acessar o site www.agua.org.br e clicar sobre o banner do evento, sendo redirecionados para o site oficial do concurso. Organizado pelo consórcio PCJ (gestor das bacias Piracicaba-Capivari-Jundiaí), ele marca os 22 anos de atuação da instituição na proteção de mananciais.