Governo lança campanha sobre separação do lixo

Começou a ser veiculada no domingo a campanha “Separe o Lixo e Acerte na Lata”, do Ministério do Meio Ambiente em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social. A campanha ficará no ar durante um mês em meios como rádio, TV, revistas e portais. A ideia é incentivar os brasileiros a separar o lixo seco do lixo úmido dentro de casa, facilitando a vida do catador e melhorando a reciclagem.

A campanha é um dos passos para fazer valer a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que tem por objetivo solucionar o grave problema do lixo no Brasil.

Assista aos três vídeos da campanha no canal do Ministério do Meio Ambiente no YouTube.