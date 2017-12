No mesmo dia em que o Código Florestal pode ser votado, a presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, senadora Kátia Abreu, apresenta a maquete do Projeto Biomas, iniciativa desenvolvida em parceria com a Embrapa para garantir a conciliação da produção de alimentos com preservação ambiental.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.