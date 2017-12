Líderes se reúnem para negociar votação de código às 16 horas

A reunião de líderes partidários para negociar a votação do Código Florestal, prevista para as 15 horas, foi adiada para as 16 horas, segundo a Agência Câmara. O encontro será no gabinete da presidência da Câmara.

O líder do governo na Câmara, Cândido Vaccarezza (PT-SP), o relator do projeto do novo código, Aldo Rebelo (PCdoB-SP), e o ministro de Relações Institucionais, Luis Sérgio, estão reunidos no Palácio do Planalto para buscar alternativas que viabilizem a votação do projeto na Câmara dos Deputados. Em seguida, eles devem conversar com a presidenta Dilma Rousseff, que convocou a reunião.

Ao chegar para a reunião, Aldo afirmou que está trabalhando para que a votação da proposta que modifica o código ocorra ainda hoje. Perguntado por jornalistas se ainda cabem modificações no relatório, Rebelo respondeu que vê essa possibilidade desde que o Regimento Interno da Casa permita.

Mais cedo, na Câmara, Rebelo disse que, como o Código Florestal já está com a fase de discussão encerrada, regimentalmente não seria mais possível apresentar emendas à proposta. A solução seria o relator alterar o próprio relatório em plenário ou a matéria ser aprovada do jeito que está para, depois, ser alterada pelo Senado.