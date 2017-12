Livraria Cultura faz II Semana da Sustentabilidade

A Livraria Cultura, em parceria com o Instituto Baraeté, realiza entre os dias 30 de maio e 5 de junho a II Semana da Sustentabilidade. O evento será na unidade da livraria no Bourbon Shopping e faz parte da I Virada Sustentável da cidade de São Paulo.

A Semana contará com a presença de profissionais como o secretário do Verde e Meio Ambiente da cidade de São Paulo, Eduardo Jorge, a subprefeita de São Paulo Soninha Francine, Roberto Smeraldi, fundador da ONG Amigos da Terra, Paulina Chamorro, coordenadora de meio ambiente da Rádio Eldorado e editora socioambiental da Estadão/ESPN, monja Cohen, entre outros. Os debates serão em mesas-redondas, sempre sobre temas relevantes e relacionados à sustentabilidade, como Mobilidade Urbana, Alimentação Sustentável, Mobilização para a Sustentabilidade, Saúde e Sustentabilidade e Trabalho em Rede.

A programação prevê oficinas de criação de brinquedos e customização de roupas, além de duas exposições na temática da água, nas unidades do Conjunto Nacional e do Bourbon Shopping.

No decorrer da semana vai haver uma ação interativa com o público – a Árvore de Ideias Sustentáveis. A estrutura feita de madeira reaproveitada que terá sua copa toda preenchida com ideias escritas em papel semente, que poderá ser plantado posteriormente.

SERVIÇO:

Data: de 30 de maio a 05 de junho

Local: Livraria Cultura Bourbon Shopping – Rua Turiassú, 2100 – Pompéia – São Paulo/SP

Informações: (11) 3868-5100

*A programação sujeita a alteração sem aviso prévio.

* As senhas para participação nas atividades serão distribuídas uma hora antes dos encontros.