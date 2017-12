Maluf: ‘Sou conservacionista, sim. Plantei 100 milhões de árvores’

O deputado Paulo Maluf (PP-SP) diz no plenário da Câmara que é um “conservacionista, sim” e afirma ter plantado, em toda a sua vida, cerca de 100 milhões de árvores.

O congressista defendeu o relator Aldo Rebelo (PCdoB). “Nunca se dá o devido valor a estudos sérios e científicos: me refiro ao relatório de Aldo Rebelo, parlamentar que viajou e verificou as necessidades de cada estado”, disse. “Muitos conservacionistas, que estão no gostoso do ar condicionado e nunca plantaram um pé de alface, estão criticando o relatório lúcido de Aldo Rebelo.”

“Cerca de 60% da balança comercial brasileira vem do agronegócio e Aldo Rebelo está defendendo a economia do Brasil”, disse.

O deputado saiu aplaudido pelos outros colegas.

