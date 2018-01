Por Gustavo Bonfiglioli

Mutirões voluntários de limpeza querem reunir meio milhão de pessoas em sete cidades brasileiras. É o programa Limpa Brasil Let’s do it!, uma campanha internacional da UNESCO que propõe uma alternativa prática para o problema do lixo nas cidades: sair na rua e colocar a mão na massa. As ações começam na primeira semana de junho, que é a Semana Internacional do Meio Ambiente – os primeiros mutirões de coleta de lixo serão em Brasília e Rio de Janeiro.

O Limpa Brasil começou na Estônia em 2008, envolvendo 50 mil voluntários e 10 mil toneladas de lixo, que foram retiradas das ruas em 5 horas. Países como a Lituânia, Espanha e Portugal também aderiram posteriormente. No Brasil, a iniciativa é organizada pelo instituto Atitude Brasil e passa por: Rio de Janeiro, Brasília, Campinas, Guarulhos, Goiânia, São Paulo e Belo Horizonte.

Funciona assim: através do site do Limpa Brasil, o interessado em participar faz um cadastro e especifica como ele pode ajudar, seja na mobilização, divulgação ou na própria limpeza. O voluntário também pode enviar fotos e vídeos que retratem pontos críticos de descarte incorreto de lixo em sua rua, bairro ou cidade, para ajudar no mapeamento dos pontos de intervenção. No dia da limpeza, os organizadores submetem os rejeitos reaproveitáveis à cooperativas de reciclagem e o lixo orgânico fica sob responsabilidade da prefeitura, que deverá encaminhar para aterros sanitários.

“A proposta desse projeto não é apenas limpar as cidades, mas conscientizar a população sobre os problemas de jogar lixo fora do lixo e incentivar a mudança de atitude”, afirma Marta Rocha, diretora executiva da Atitude Brasil.

Pneus que foram recolhidos durante a ação de limpeza que aconteceu na Letônia, em 2009. Foto: Let’s do it!/Divulgação

Datas

Brasília – 03 e 04 de junho;

Rio de Janeiro – 04 e 05 de junho;

Guarulhos – 06 e 07 de agosto;

São Paulo – 13 de agosto a 18 de setembro;

Goiânia – 27 de agosto;

Campinas – 24 e 25 de setembro;

Belo Horizonte – a definir.