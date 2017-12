Novela do Código Florestal na Estadão/ESPN

No programa do Planeta da rádio Estadão/ESPN, as jornalistas Afra Balazina e Andrea Vialli falam sobre duas votações importantes que aconteceram esta semana: sacolinhas plásticas (tentativa de transformar o acordo entre governo paulista e associação de supermercados em lei municipal) e Código florestal (votação da legislação ambiental que foi adiada para a última semana de maio). Nos dois casos, houve troca de insultos entre os legisladores – sem sucesso na realização das votações.

O programa Planeta Estadão é realizado às sextas-feiras, a partir das 14h30, com apresentação de Paulina Chamorro.

