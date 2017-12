As repórteres Afra Balazina e Andrea Vialli participaram hoje do podcast do Planeta na rádio Estadão ESPN (92,9 FM ou 700 AM). Elas falaram do desmatamento na Amazônia, que foi ainda maior do que o registrado pelo Inpe – com crescimento de 473% – esta semana. Ouça online aqui.

