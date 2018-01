Planeta no GreenBest!

Por Gustavo Bonfiglioli

O 1º GreenBest, prêmio voltado para iniciativas e consumo sustentáveis, indicou o caderno Planeta como um dos melhores Veículos de Informação sobre o tema do País – e você pode votar aqui.

O suplemento mensal do jornal O Estado de S. Paulo, que antes tinha o nome Vida & Sustentabilidade, inaugurou o novo formato editorial no início de 2010. Hoje, com o nome de Planeta existe uma seção diária no caderno Vida do jornal, o site do Planeta, este blog e uma conta no Twitter, @planeta_estadao, com 900 seguidores.

Se você gosta do caderno, contribua com o seu voto. O Planeta agradece 🙂