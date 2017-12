Quanto é preciso para salvar as florestas?

Uma equipe de seis pessoas entre pesquisadores e jornalistas, liderados pelo ex-correspondente da Associated Press Daniel Cooney e o fotógrafo britânico Neil Palmer, fez uma viagem de dois meses pela amazônia brasileira para responder à seguinte pergunta: quanto será necessário para proteger a floresta? As histórias, fotos e vídeos capturados na série, produzida pelo Centro Internacional de Pesquisa Florestal (CIFOR), podem ser vistos no blog criado especialmente para essa iniciativa, produzido com o apoio dos governos da Noruega e da Austrália.

Embora bilhões de dólares tenham sido prometidos pelos países ricos para reduzir as emissões do desmatamento e das queimadas nos países em desenvolvimento, a série sugere que vai ser preciso muito mais do que dinheiro para resolver o dilema floresta-clima.

Atualmente, a derrubada de matas e abertura de novas áreas para atender à demanda por madeira, produtos agrícolas e carne, bem como os incêndios florestais, contribuem com cerca de um quinto das emissões globais.