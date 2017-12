Rebelo usa site para atacar jornalista que acusa debate sobre Código de ‘medíocre’

Na véspera da votação do novo Código Florestal, o relator do texto do novo Código Florestal, Aldo Rebelo, usa sua página na internet para desferir ataques contra a jornalista Miriam Leitão.

Segundo Rebelo, Miriam, em artigos recentes, acusou o debate em torno do texto legal de medíocre, “talvez olhando no espelho as colunas que escreve”.

O texto na íntegra está aqui. Abaixo, trecho de autoria do relator:

Miriam Leitão sabe que a essência desse debate não se situa em torno de Reserva Legal e metragens de proteção de rios, e que seus amigos do Greenpeace estão se lixando para essa questão no resto do mundo. Estão preocupados com baleias na Argentina ou golfinhos em algum oceano do planeta. Os temas da Reserva Legal e Área de Preservação Permanente sequer são encontrados nos parlamentos ou na mídia dos países que financiam e acolhem as ONGs internacionais que aqui atuam com a desenvoltura que não se conhece por lá.

http://www.aldorebelo.com.br/?pagina=artigos&cod_artigo=128