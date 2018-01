Site premiado

O site !sso não é normal (www.issonaoenormal.com.br), criado por Denis Russo Burgierman e hospedado no estadao.com, levou o prêmio Jornalistas&Cia/HSBC de Imprensa e Sustentabilidade na categoria internet. O projeto, uma parceria entre a produtora independente Webcitzen e a Cia. de Foto, tem o apoio da embaixada britânica e analisa o impacto das mudanças climáticas em três casos: a cidade de São Paulo, o estado de Santa Catarina e a região Nordeste.

“São três casos muito representativos do que acontece no Brasil: São Paulo, todo mundo sabe, resume os problemas das grandes capitais. Santa Catarina é onde os eventos climáticos extremos explodem. E o Nordeste é a região mais vulnerável do Brasil”, resume Burgierman. Este é o primeiro prêmio do site, lançado em julho deste ano.

“Tivemos a intenção de conceber um conteúdo o mais permanente possível, que sirva como material de referência. Por isso, o site não é atualizado, o que à primeira vista contraria a lógica da internet. Mas sinto falta de material menos efêmero na rede”, argumenta Burgierman.

A entrega do prêmio será dia 30 de novembro em São Paulo. Os vencedores tiveram seus trabalhos escolhidos de uma lista de 52 finalistas, previamente selecionados de um total de 548 trabalhos de 243 jornalistas inscritos, nas seguintes categorias: jornal, revista, rádio. TV, internet, imagem/vídeo e mídia regional. O valor total dos prêmios é de R$ 89 mil líquidos.