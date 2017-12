Turnê da Mata Atlântica

Por Gustavo Bonfiglioli

Para comemorar os 25 anos da SOS Mata Atlântica, a maior ONG de proteção ao bioma inaugura a “Sua Mata, Sua Casa”, exposição itinerante para chamar a atenção sobre a importância da floresta no dia-a-dia das pessoas, que vai passar por 12 capitais brasileiras a partir deste mês.

“A ideia é colocar a nossa causa sob uma linguagem bem acessível, inclusive na estética e nos suportes, com muros de grafite, ênfase na identidade visual e aspectos multimídia, por exemplo”, conta Ana Ligia Scachetti, diretora Diretora de Comunicação da SOS Mata Atlântica, no programa de lançamento da exposição transmitido ao vivo pelo site oficial da entidade na quinta-feira às 17h. A mostra vai acontecer sempre em shoppings das capitais, e começa em Fortaleza. “Fizemos questão de fazê-la de forma itinerante, para levar a causa além do eixo Sul-Sudeste”, afirma Márcia Hirota, diretora de Gestão do Conhecimento da ONG.

O destaque fica por conta do Bike Repórter Rex, que sai de bicicleta pela cidade em que ocorre a exposição e documenta alguns dos seus aspectos sócio-ambientais em vídeo, para transmissão na mostra. Scachetti explica a iniciativa: “Além de acessível e agradável, o conhecimento adquirido na exposição deve se adpatar à realidade da cidade; influir na vida de seus habitantes”.

A Mata Atlântica ainda é um dos ecossistemas mais ameaçados do planeta, e historicamente teve 93% de sua cobertura vegetal devastada.