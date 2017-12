Confira a participação de Aldo Rebelo, relator do texto do Código Florestal, nos Encontros Estadão & Cultura, realizado em julho do ano passado, na livraria Cultura.

Na época, o deputado debateu com Sérgio Leitão (Greenpeace) e Roberto Smeraldi (Amigos da Terra) sobre o texto agora em pauta na Câmara dos Deputados.

Parte 1

Parte 2