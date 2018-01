0-5-30: A fórmula para fortalecer o sistema imunológico

Um estudo publicado recentemente pela Universidade de Harvard sobre alimentos que ajudam a saúde e o funcionamento do sistema imunológico estimulou a equipe do jornal italiano Corriere della Sera a questionar especialistas sobre quais são verdadeiramente os fatores que melhoram as defesas do nosso organismo.

A resposta obtida foi uma fórmula numérica: 0-5-30. Zero cigarro, cinco porções de frutas e verduras e trinta minutos de exercícios físicos ao dia são a receita do imunologista Alberto Mantovani, da Universidade de Milão. “O fumo causa inflamações, os vegetais têm efeitos positivos sobre as células da imunidade e a movimentação melhora a atividade do sistema como um todo”, diz.

E a palavra-chave que acompanha a fórmula é moderação, em todos os aspectos. À mesa, porque sabe-se que no tecido adiposo de quem tem sobrepeso há células que prejudicam a resposta imunológica, e também na hora dos exercícios, pois o exagero ativa citocinas específicas que “freiam” o sistema.

Claro que o estudo americano lembra do papel das bactérias probióticas no desenvolvimento da imunidade do organismo, mas Mantovani reitera que seguir a fórmula é o primeiro passo para garantir a saúde do sistema imunológico. E ele ainda respalda o conselho dado pelos especialistas de Harvard: “Sejam céticos quanto à eficácia de qualquer produto que promete melhora das defesas do corpo”.

(Fonte: Corriere della Sera)