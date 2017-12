'Vila Sésamo' vai ensinar ciência e matemática

A rede de televisão norte-americana ABC anunciou na segunda-feira, 26, que em sua nova temporada um dos programas infantis mais tradicionais do país, o Sesame Street (que passa no Brasil com o nome de Vila Sésamo), irá dar uma “forcinha” para as crianças reforçando o ensino ciência e matemática com a ajuda dos apresentadores do programa Mythbusters.

Segundo a ABC, as crianças dos EUA ficaram em 23º em ciência e em 30º em matemática em uma pesquisa comparativa mundial. A rede afirma que o “fator Vila Sésamo” (crianças na pré-escola+ Vila Sésamo = melhores resultados no ensino médio) pode ajudar o país melhorar seu desempenho nessas áreas. Assim como as letras e os números, as crianças começarão a aprender conceitos de engenharia e ciência através de cenas planejadas para os personagens.