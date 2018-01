A estratégia dos jogadores de Fold it

Cientistas-cidadãos que desvendaram estrutura de uma proteína fundamental para pesquisas que envolvem tratamento de doenças graves, como a Aids, impressionam os cientistas reais

Pesquisadores da Universidade de Washington decidiram entender como funcionam as estratégias usadas pelos jogadores do game Fold it. Em setembro deste ano, um grupo deles desvendou a estrutura de uma proteína importante que existe nos retrovírus, como o HIV. O papel dela é realizar a multiplicação dos vírus. Ao ser estudada, poderá ajudar a criar vacinas e remédios que evitem que os vírus atinjam células saudáveis – o que aumenta as chances da doença se desenvolver. A descoberta foi publicada pela ‘Nature Structural & Molecular Biology’. Ainda este ano, outros cientistas-cidadãos fizeram sua parte e ajudaram a encontrar exoplanetas pelo projeto Planet Hunters e foram destaque da ‘Monthly Notices’.

Segundo esse novo estudo, publicado no site da revista PNAS, a criatividade e a versatilidade dos cientistas-cidadãos que participam do jogo é impressionante. Tais características, empregadas na hora de criar fórmulas e descobrir caminhos, foram consideradas equiparáveis ao métodos científicos que levaram anos de pesquisa para serem desenvolvidos por especialistas da área proteica.

Criado pelos mesmos pesquisadores de Washington, o jogo online Fold it une pessoas de todo o mundo interessadas em desvendar quebra-cabeças tridimensionais, representando estruturas de proteínas, que podem resultar em descobertas no tratamento real de doenças – como realmente ocorreu em setembro.

“Nós concedemos aos participantes a possibilidade de criar e melhorar as fórmulas para jogar o Fold it. Assim que vimos a variedade e a criatividade dessas fórmulas, usando até algoritmos, ficamos chocados. Para nós, isso é ainda mais emocionante do que a descoberta de setembro”, disse Zoran Popovic, um dos autores do Projeto Fold it e Diretor do Centro de Ciência do Jogo. O Fold it é desenvolvido pelo Centro, em colaboração com o laboratório de bioquímica de David Baker, outro autor do projeto.

Ao estudar os algoritmos mais eficazes que os jogadores utilizaram para resolver os quebra-cabeças, o grupo de pesquisadores espera formalizar estratégias complexas para aplicá-las em problemas científicos reais. Vale explicar que um algoritmo é uma lista de instruções para um programa de computador. No jogo, estas listas são chamados de fórmulas.

“Com os nossos trabalhos anteriores, provamos que um jogo científico pode ajudar a resolver antigos problemas científicos, mas, com este novo artigo, mostramos como os jogadores codificaram suas estratégias, as compartilharam e as melhoraram. Este é apenas o começo do que os jogadores de Fold it são capazes de resolver”, explicou Seth Cooper, co-criador do Fold it e diretor de criação do Centro de Ciência do Jogo.

