A visão de um cometa direto da ISS

Presenciar a rápida passagem de um cometa cruzando o espaço é para poucos. Que o diga o comandante da Estação Espacial Internacional (ISS), Dan Burbank, que capturou imagens incríveis do cometa Lovejoy (C/2011 W3). Felizmente, com a ajuda da tecnologia, esse raro prazer pode ser dividido com qualquer um de nós – ainda que estejamos a cerca de 400 km de distância da ISS.

Focalizado a 386 km acima do horizonte da Terra, o cometa Lovejoy ficou famoso nesta última semana por sobreviver a um inevitável encontro com o Sol. Tudo graças a um desvio ocorrido próximo a uma estrela. Ficou curioso em conhecer o tal cometa espertalhão? Confira o vídeo gravado pelo comandante e se emocione com a beleza desse corpo celeste.

