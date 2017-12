Apollo 15 completa 40 anos nesta terça-feira

Há 40 anos, em 26 de julho de 1971, os astronautas americanos David R. Scott, Alfred M. Worden e James B. Irwin iniciavam a missão Apollo 15, que levou mais uma vez o homem à Lua.

Nesta missão, os astronautas dirigiram um jipe pela superfície do satélite. Foi a primeira vez que a Nasa utilizou o jipe lunar criado pela Boieng especialmente para a missão na Lua. Durante uma das missões externas, o comandante Scott disse o seguinte: “Eu meio que percebi que há uma verdade fundamental em nossa natureza. O homem tem que explorar. E isto é exploração no seu máximo.” O veículo, movido à bateria, permitiu que os astronautas coletassem material mais diversificado da superfície lunar.

Um fato curioso sobre o Apollo 15 foi um experimento que o comandante fez para provar o que Galileu já tinha dito. Ele soltou um martelo e uma pena no vácuo para ver se ambos chegavam ao mesmo tempo ao chão, independentemente de sua massa. E adivinhem… eles chegaram.

Para comemorar a viagem do Apollo 15, a Nasa destacou em seu site oficial dois vídeos sobre a missão. Lá também é possível encontrar material sobre as outras viagens do projeto, incluindo a do Apollo 11, do primeiro astronauta a pisar na Lua, Neil A. Armstrong.

Clique na imagem abaixo para assistir aos vídeos (em inglês com legendas) e ver as fotos da missão do Apollo 15 no site da Nasa.



*Fotos retiradas do site da Nasa