As tarefas de Leonardo da Vinci

Já teve vontade de entender melhor como Leonardo da Vinci pensava? Segundo uma notícia publicada no site NRP, um livro que será publicado em breve nos Estados Unidos ajudará os leitores a “entrar na mente” desse pesquisador genial. De acordo com seu autor, o historiador Toby Lester, da Vinci andava sempre com um caderno e, sempre que algo chamava sua atenção, ele anotava, criando listas daquilo que gostaria de pesquisar e entender melhor. Lester encontrou uma dessas listas de tarefas, datada de 1490. A ilustração a seguir é a tradução direta (e completa) para o inglês do caderno de da Vinci.

