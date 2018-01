Brincando com o LHC

O alemão Sascha Mehlhase ama a física, mas gosta de se divertir. Ele criou um modelo em lego do detector gigante de partículas Atlas, do Grande Colisor de Hádrons (LHC, na sigla em inglês), que funciona no Centro Europeu de Investigação Nuclear (Cern, em francês). O “brinquedo”, montado em escala 1:50, custou 2 mil euros e mede um metro de comprimento por 0,5m de largura e altura. Mehlhase levou 48h para construir um modelo 3D que guiou a montagem e mais 33h na construção do modelo, que é formado por mais de 9500 peças.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.