Combate às drogas no Facebook

O combate às drogas ganhou mais uma campanha inusitada e com ótimas chances de fazer sucesso entre os jovens. Ela usa a rede social Facebook em sua versão mais renovada: conta a história de um viciado fictício usando a linha do tempo.

Um perfil foi criado pela Autoridade Anti-Drogas de Israel (IADA) para mostrar o personagem Adam Barak em duas etapas de sua vida: uma com drogas e outra sem. Como agora a timeline pode ser dividida em duas colunas, o perfil apresenta o Adam viciado em todo o lado esquerdo e o sóbrio no lado direito. É só ir seguindo a linha para conferir o estrago que as drogas podem fazer. Vale divulgar!

Acesse o perfil da campanha