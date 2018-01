Debate sobre organismos geneticamente modificados

A disciplina Debates Atuais em Ciências Biomédicas, do Instituto de Ciências Biomédicas (ICB) da USP, promove discussão sobre o tema “Utilização de organismos geneticamente modificados”, na próxima terça-feira, 26, às 17h30.

Os debates visam despertar o senso crítico dos participantes a partir de discussões sobre questões polêmicas.

O evento ocorre no Anfiteatro Prof. Dr. João Garcia Leme do prédio Biomédicas I. É gratuito, aberto a todos os interessados e não exige inscrição prévia.

Endereço: Av. Prof. Lineu Prestes, 1524, Cidade Universitária, São Paulo Contato: (11) 3091-7253, site http://www.fisio.icb.usp.br/bmb5805_2011.html

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Debatedores:

Prof. Dr. Rubens Onofre Nodari – Professor Titular do Departamento de Fitotecnia do Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal de Santa Catarina.

Prof. Dr. Marcelo Gravina de Moraes, Professor Associado do Departamento de Fitossanidade da Faculdade de Agronomia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul – Laboratório de Fitopatologia Molecular.



Fonte: USP