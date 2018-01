ESA lança homenagem a Gagarin

O primeiro voo tripulado para o espaço completa 50 anos no próximo dia 12 e as comemorações em lembrança de Yuri Gagarin já se acumulam por todo o mundo. Em Londres, o cosmonauta ganhou uma estátua, um filme e uma exposição; o governo russo lançou uma moeda de ouro comemorativa e a cápsula de teste da missão Vostok será leiloada na próxima terça-feira.

Agora a Agência Espacial Europeia (ESA) se junta ao coro lançando um vídeo em que homenageia Gagarin como “uma inspiração para os astronautas europeus”. O vídeo de quase seis minutos merece seu clique: ele junta imagens da época do lançamento de Vostok, incluindo uma peça infantil retratando a primeira ida de um homem ao espaço.

Em tempo: segundo o jornal britânico The Guardian, a astronauta Catherine Coleman vai tocar Jethro Tull junto com Ian Anderson, fundador da banda, via link de vídeo para comemorar a data. Coleman, que está abordo da ISS, tocará flauta, juntando-se a Anderson, que estará tocando na cidade de Perm, na Rússia. Eles devem tocar a música instrumental Bourée, lançada pela banda em 1969.