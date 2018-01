Escolha o nome do cogumelo

Quem quiser escrever o nome na história da biologia, poderá fazer isto apenas sendo criativo. Isso porque a Natural England e o jornal Guardian abriram um concurso, chamado Name a Species, para nomear um tipo raro de cogumelo. O nome científico dele é Xerocomus bubalinus, mas falta-lhe um nome comum, pelo qual ele será conhecido pela população em geral.

Este tipo de cogumelo, bem parecido com o que é usado na gastronomia, foi descrito pela primeira vez em 1991 na Holanda, mas ele já foi encontrado também na Escócia quanto o Dr. Andy Taylor o viu próximo a uma árvore no caminho para a casa. Taylor é um ecologista especializado em fungos e trabalha para o Instituto James Hutton. Ele também é um entusiasta do novo tipo de cogumelo. “Esta competição é uma ótima maneira de chamar atenção para a diversidade dos fungos. Dar um nome comum para uma espécie rara é uma forma efetiva de aumentar o reconhecimento público dos fungos com o objetivo de protegê-los da extinção.”

Você consegue pensar em um bom nome para o Xerocomus bubalinus?

Veja aqui a página do projeto Name a Specie.

E por falar em cogumelo…

Outra espécie de cogumelo descoberta nas florestas de Bórneo recentemente, em 2010, recebeu um nome inusitado: Spongiforma squarepantsii. A semelhança do nome com a do personagem Bob Esponja (SpongeBob SquarePants) não é mera coincidência. Como vocês podem observar na foto abaixo, a semelhança do fungo com a esponja é grande.

“É como uma esponja, com estes buracos ocos”, disse o pesquisador Dennis Desjardin. “Quando está molhado e fresco, você pode torcer a água dele e ele voltará para o tamanho original. A maioria dos cogumelos não fazem isso.”

Achou boa a escolha deste nome para a nova espécie de cogumelo?