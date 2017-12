Ferramentas científicas para amadores na internet (parte 1)

Por Wanise Martinez, do estadão.com.br

Quem disse que não dá para você se tornar um cientista enquanto navega na web? Conheça alguns aplicativos e programas que são instrutivos, divertidos e ainda podem te render um nobel – pelo menos entre os geeks. Hoje, as primeiras cinco formas mais interessantes de se tornar um cientista-cidadão:

Quer encontrar a ‘partícula divina’?

O Centro Europeu para Pesquisas Nucleares (CERN), guardião do Grande Colisor de Hádrons – LHC, o acelerador de partículas mais poderoso do planeta, pede ajuda do público para provar a existência do bóson de Higgs, também conhecido como ‘partícula divina’. Amadores e curiosos podem instalar o software LHC@home e auxiliar na busca pela lendária Higgs. Juntos, os computadores domésticos voluntários criam uma simulação de colisões de partículas LHC segundo modelos teóricos do CERN. A melhor parte é que os resultados obtidos são avaliados e comparados com experiências reais dos cientistas. Vale tentar!

Entre na busca por novos planetas

O game ‘Planet Hunters’ procura por ‘cientistas-cidadãos’, ou seja, interessados em jogar online e também descobrir exoplanetas. Quanto maior o número de pessoas jogando, mais informação vai sendo capturada pela sonda Kepler, da Nasa, que foi lançada em 2009 para detectar novos planetas que orbitem outras estrelas. Tudo o que surge entre os dados vai sendo classificado e enviado para a Universidade de Yale, que controla a caçada espacial. Os erros são corrigidos conforme as classificações se sobrepõem. Parece brincadeira? Os pesquisadores dizem que não e explicam que, caso seja encontrado um novo planeta na Via-Láctea, o crédito será do cientista-cidadão que o encontrou.

Seja um cientista online

Há um jogo gratuito e bem inteligente que foi desenvolvido para incentivar os jovens a se interessarem pela ciência e a seguirem carreiras na área. Na atividade, os jogadores encontram um ambiente virtual de pesquisa e assumem papel de cientistas que devem enfrentar situações que se assemelham com a realidade dentro de um laboratório. Além de inspirar o interesse científico, o jogo também tem como objetivo mostrar a importância da colaboração e da comunicação. O bacana é que todos têm acesso a uma plataforma de conhecimento vasta, com dados de pesquisas e informações sobre grandes nomes da ciência.

Explore o espaço do seu computador

A Nasa está disponibilizando um aplicativo em 3D para quem quer sentir que está participando de uma missão espacial. Com ‘Eyes on the Solar System’, o internauta pode chegar perto de um asteróide e passear na aeronave Voyager 2, tudo online, além de conseguir ver o sistema solar se movimentando em tempo real. É possível também viajar através do tempo, escolhendo entre passado e futuro. O objetivo da Agência Espacial Americana é incentivar o público, tanto o conhecedor do assunto como o leigo, a descobrir mais sobre o espaço. Parece interessante.

Teste seus conhecimentos em papirologia

O projeto Ancient Lives, da Universidade de Oxford, em parceria com a Sociedade de Exploração do Egito, pede ajuda dos internautas para tentar traduzir o Papiro Oxirrinco. O conjunto de fragmentos que formam o documento encontrado entre 1897 e 1907 está disponível online e até que não fala grego pode auxiliar no projeto. Os interessados devem identificar os caracteres no papiro e digitar no teclado virtual. O texto formado é enviado para avaliação dos cientistas da universidade. Pode ser numa missão dessas, conseguimos descobrir que falar grego não é assim tão complexo.