Ferramentas científicas para amadores na internet (parte 2)

Por Wanise Martinez, do estadão.com.br

Acompanhe a segunda parte da nossa listagem ‘cientista-cidadão’ e descubra mais projetos e aplicativos disponíveis para quem pensa na carreira de estudioso honorário, mas nem por isso menos dedicado. (Você também pode relembrar a primeira parte aqui)

Aproveite o mundo da Lua

Que tal dar um passeio virtual pela superfície da Lua e ainda descobrir um detalhe novo? Esse é o objetivo do Moon Zoo, uma comunidade online de pessoas interessadas em descobrir mais sobre a superfície do satélite natural da Terra. A tarefa é simples: analisar imagens enviadas pela sonda LRO (Lunar Reconaissance Orbiter) e responder perguntas sobre o que você está vendo. Segundo o tutorial do programa, nós, seres humanos, somos melhores nesse tipo de análise detalhada do que um computador. Teste seu olhar!

Na caçada por alienígenas

Quem sonha em fazer contato com seres de outro mundo vai se interessar pelo SETI, um experimento científico mantido pela Universidade de Berkeley que une pessoas, e seus computadores, na busca por inteligência extraterrestre. É só baixar um programa, o SETI@home, que você já oferece ajuda. Ou melhor, seu PC dá uma força na procura por sinais de rádio emitidos do espaço – talvez por vida inteligente. Bem estruturado, o SETI consegue analisar os dados digitalmente e separar as ondas já conhecidas na Terra.

Jogue e ajude a encontrar curas para doenças

Nesse game, o ‘cientista-cidadão’ exercita sua capacidade de raciocínio e ainda contribui com pesquisas científicas sobre as proteínas e suas propriedades curativas. Composto de puzzles (quebra-cabeças) tridimensionais, o jogo faz o participante trabalhar com moléculas de cadeias proteicas. A meta é solucionar problemas que impliquem em descobertas para o tratamento real das enfermidades. Além de mostrar como as proteínas são eficazes em manter nosso corpo saudável, o Fold it também tem gráficos muito bem bolados. Vale o teste!

Monte sua própria Nasa

O Kerbal Space é um game simples e divertido que oferece ao jogador a oportunidade de criar um programa espacial exclusivo. É possível construir o próprio foguete, escolhendo as peças e estruturando-as da maneira que quiser. Mas é preciso prestar atenção na hora da montagem, pois cada parte tem função importante. O jogo tem uma estrutura de simulação baseada na física, portanto uma coisa fora do lugar pode estragar o tão sonhado lançamento.

Que tal virar um garoto(a) do tempo?

O objetivo do Old Weather é o seguinte: ajudar cientistas a desvendar dados de temperatura feitos pelos navios da Marinha durante a Segunda Guerra Mundial. Parece pesquisa maçante? Talvez não se você pensar que vai realmente contribuir com a História. Os especialistas envolvidos usarão as transcrições realizadas pelos participantes para aprimorar os modelos meteorológicos existentes. Sem conta que eles também irão traçar as rotas marinhas da época, resgatando histórias das pessoas que estiveram presentes.

Descubra mais sobre o universo

Quem gosta de ir além, pode experimentar o Galaxy Zoo e auxiliar astrônomos na exploração das centenas de galáxias fotografadas pelo Telescópio Espacial Hubble. A tarefa dos amantes do espaço é analisar galáxia por galáxia e classificá-las de acordo com seu formato. É difícil não se deixar fascinar pela beleza e a qualidade das fotografias, super detalhadas.