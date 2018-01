O filme gratuito ‘First Orbit’ (ou Primeira Órbita, em tradução literal), foi lançado no YouTube nesta terça-feira para comemorar o aniversário do primeiro voo tripulado para o espaço do cosmonauta Yuri Gagarin. O longa de 1h40 de duração tenta recriar o que Yuri Gagarin teria visto ao orbitar a Terra há 50 anos e que fez com que dissesse a famosa frase “A Terra é azul”.