Ilusionistas

É um vaso ou são duas cabeças? Quem brincou com esse tipo de ilusão de óptica nos tempos de colégio vai se divertir com o prêmio Ilusão do ano de 2011. O concurso, que já escolheu seus dez finalistas, procura o melhor e mais engenhoso “truque” baseado no entendimento básico da mecânica da percepção sensorial. E os resultados são bem interessantes. Veja todos os dez finalistas aqui.

Dois dos finalistas:

Essa é a primeira ilusão de óptica para impressão, que gera sensações táteis. Passando o dedo pela região central você sentirá ondulações, mesmo em um papel liso.

A máscara de Veneza esconde um rosto ou duas pessoas se beijando?