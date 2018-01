iPhones: uma odisseia no espaço

Parece um golpe de marketing (e bem… talvez seja), mas nesta quinta-feira a empresa particular Odyssey Space Research, contratada pela Nasa para oferecer serviços de engenharia e análise, anunciou que a bordo da última missão de um ônibus espacial irão dois iPhones 4.

Os aparelhos – que serão lançados ao espaço rumo à ISS dia 8 de julho com o Atlantis – terão o aplicativo SpaceLab for iOS instalado. Quatro experiências serão realizadas com app para determinar a precisão do funcionamento do giroscópio e de outras funções do aparelho no espaço. O objetivo da empresa é desenvolver um sistema de navegação com base na plataforma do iPhone para futuras naves espaciais. Quem quiser experimentar, o app já pode ser baixado por US$ 0.99 na Apple Store.